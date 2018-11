LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank Citigroup hat Aena mit "Sell" und einem Kursziel von 122 Euro in die Bewertung wieder aufgenommen. Die Aktie des spanischen Flughafenbetreibers sei teuer und der Kurs spiegele nicht den fundamentalen Unternehmenswert samt der Risiken wider, denen Aena ausgesetzt sei, schrieb Analystin Jenny Ping in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie zu europäischen Flughafenbetreibern. Vinci dagegen zählt sie zu ihren "Top Picks" im Infrastrukturbereich./ck/gl



Datum der Analyse: 19.11.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.