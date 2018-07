ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Bank Credit Suisse hat die Einstufung für Ahold Delhaize auf "Outperform" mit einem Kursziel von 21,75 Euro belassen. Die Preisentwicklung an dem für den Handelskonzern wichtigen US-Markt sei ähnlich der in Großbritannien, schrieb Analyst Stewart McGuire in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Risiken für Ahold Delhaize seien in den Vereinigten Staaten größer als in Europa. Der Trend zum Online-Handel dürfte dort auf die Margen drücken./tih/he



Datum der Analyse: 04.07.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.