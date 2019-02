NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat Air France-KLM von "Overweight" auf "Equal-weight" abgestuft, das Kursziel aber von 12 auf 12,85 Euro angehoben. Das neue Kursziel für die Fluggesellschaft spiegele leicht verbesserte Margenerwartungen in den Geschäftsjahren 2020 bis 2022 wider, schrieb Analystin Penelope Butcher in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Nach dem starken Kursanstieg von rund 30 Prozent seit Jahresbeginnn sei das Chance-Risiko-Verhältnis nun aber ausgeglichen, woraus die Abstufung resultiere./mf/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 27.02.2019 / 05:00 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.02.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.