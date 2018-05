NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC Capital hat das Kursziel für Air France-KLM von 14,50 auf 8 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Outperform" belassen. Impulse für eine durchgreifende Erholung der Papiere der Fluggesellschaft seien zwar unmittelbar nicht in Sicht, schrieb Analyst Damian Brewer in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Sie notiere aber unter ihrem Substanzwert. Sollten die Streiks bei der französischen Staatsbahn SNCF im Sinne der Regierung ausgehen und die Airlines die gestiegenen Treibstoffkosten an die Kunden weitergeben können, kann er sich sogar Kursziele von 12 bis 13 Euro vorstellen./bek/ag



Datum der Analyse: 31.05.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.