NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Air Liquide von 127 auf 126,50 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Halbjahreszahlen des französischen Gasekonzerns stimmten sie weiterhin positiv mit Blick auf dessen fundamentale Aussichten, schrieb Analystin Theodora Lee Joseph in einer am Freitag vorliegenden Studie. Das leicht gesenkte Kursziel begründete sie mit Anpassungen an ihren operativen Gewinnschätzungen (Ebitda)./tih/he



Datum der Analyse: 16.02.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.