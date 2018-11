NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Airbus nach einem Treffen mit einem für das Digitale zuständigen Manager auf "Buy" mit einem Kursziel von 127 Euro belassen. Eine zunehmende Digitalisierung im Konzern könne zur Folge haben, dass sich die Entwicklungszeiten eines Flugzeuges halbieren, schrieb Analyst Chris Hallam in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Zudem könnten die Kosten des Zusammenbaus eines Fliegers um 30 Prozent sinken und die Qualität gleichzeitig steigen. Letztlich könnten die Umsätze im Service-Geschäft jährlich um 10 Milliarden Euro zulegen./bek/ag



Datum der Analyse: 21.11.2018



