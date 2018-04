NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Airbus von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 75 auf 110 Euro angehoben. Bei der Bewertung der Aktien werde das Wachstum des Flugzeugbauers nach 2020 sowie mittelfristig mögliche hohe Ausschüttungen außer Acht gelassen, schrieb Analyst Sandy Morris in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Ausblick auf den operativen Gewinn (Ebit) und die freien Barmittel sei verlockend./bek/mid



Datum der Analyse: 18.04.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.