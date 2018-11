NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Airbus auf "Buy" mit einem Kursziel von 110 Euro belassen. Die jüngsten Luftverkehrszahlen bedeuteten eine gewisse Unsicherheit für den Flugzeugbauer, schrieb Analyst Sandy Morris in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das Wachstum werde sich unter den Airlines wohl zunehmend auf weniger Schultern verteilen./ag/gl



Datum der Analyse: 22.11.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.