ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Airbus auf "Buy" mit einem Kursziel von 130 Euro belassen. Die laut einem Pressebericht vom US-Justizministerium aufgenommen Korruptionsermittlungen gegen den Flugzeughersteller seien in ihrem Bewertungsmodell bereits berücksichtigt, schrieb Analystin Celine Fornaro in einer am Freitag vorliegenden Schnelleinschätzung. Das Kerngeschäft von Airbus befinde sich aber im Plan, auch wenn es durch die Ermittlungen zu Verzögerungen bei strategischen Entscheidungen kommen könnte./mf/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 20.12.2018 / 14:34 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.