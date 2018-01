NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Airbus in einem Ausblick auf die Luftfahrt- und Rüstungsbranche von 99 auf 97 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Nach dem starken Kursanstieg der Aktie im vergangenen Jahr könnten Anleger Gewinne mitnehmen, schrieb Analyst David Perry in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Hierfür spreche unter anderem der zum Euro schwächere US-Dollar. Er geht aber weiter davon aus, dass Airbus das operative Ergebnis bis 2020 um rund 90 Prozent steigern wird. Zudem sei das Unternehmen trotz annähernd gleicher Marktanteile im Passagier- und Frachtflugzeuggeschäft an der Börse nicht halb so viel wert wie US-Konkurrent Boeing./bek/gl



Datum der Analyse: 04.01.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.