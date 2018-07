NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Airbus nach einer Investorenveranstaltung auf "Overweight" mit einem Kursziel von 133 Euro belassen. Es habe zwar wenig Neues gegeben, der Ton des Flugzeugbauers sei aber zuversichtlich gewesen und habe in Einklang mit all den Treffen während der Luftfahrtmesse im britischen Farnborough gestanden, schrieb Analyst David Perry in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Airbus bleibe sein Favorit in der Branche./mis/bek



Datum der Analyse: 18.07.2018



