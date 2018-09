LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Allianz SE von 203 auf 210 Euro angehoben und die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Die Fundamentaldaten im europäischen Versicherungssektor blieben trübe und die Gewinndynamik sowie die Attraktivität der Dividendenrenditen schwänden, schrieb Analystin Claudia Gaspari in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. Das höhere Kursziel für den deutschen Versicherer Allianz begründete sie jedoch unter anderem mit verbesserten Margen im Schaden- und Unfallgeschäft sowie in der Vermögensverwaltung./tav/ag



Datum der Analyse: 07.09.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.