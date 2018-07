FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat die Einstufung für Allianz SE nach der Ankündigung eines weiteren Aktienrückkaufprogramms in Höhe von bis zu einer Milliarde Euro auf "Buy" mit einem Kursziel von 220 Euro belassen. Der Schritt untermauere die starke Bilanz und Kapitaldisziplin des Versicherers, schrieb Analyst Hadley Cohen in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Aber auch intern habe das Unternehmen noch Potenzial, etwa durch eine Kostenoptimierung und einfachere Produkte. Dies könnte den Marktwert um bis zu rund 10 Prozent steigern./mis/jha/



Datum der Analyse: 04.07.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.