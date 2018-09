FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Equinet hat Allianz SE von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 200 auf 220 Euro angehoben. Analyst Philipp Häßler begründete dies in einer am Mittwoch vorliegenden Studie mit gestiegenen Gewinnerwartungen. Er lobte zudem die stabile Dividendenrendite, den positiven Preistrend in der Schaden- und Unfallversicherung und die anhaltende Erholung von Pimco, dem Vermögensverwalter der Allianz. Vom Kapitalmarkttag Ende November erwartet er zusätzliche positive Neuigkeiten./ag/ajx



Datum der Analyse: 11.09.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.