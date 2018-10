NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Allianz SE auf "Overweight" mit einem Kursziel von 219 Euro belassen. Die zunehmenden digitalen Innovationen im Versicherungssektor bärgen einige Herausforderungen, schrieb Analyst Michael Huttner in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. So stehe unter anderem kurzfristig steigenden Kosten ein verspäteter Nutzen gegenüber. Die relativ hohen Dividenden im Sektor sollten aber sicher sein./edh/ajx



Datum der Analyse: 19.10.2018



