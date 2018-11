NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Allianz auf "Overweight" mit einem Kursziel von 222 Euro belassen. Der neue Dreijahresplan des Versicherers eröffne die Möglichkeit steigender Aktienrückkäufe, schrieb Analyst Michael Huttner in einer am Freitag vorliegenden Studie. Entscheidend für die weitere Entwicklung seien Übernahmevorhaben des Konzerns. Sollte es keine große Akquisition geben, wäre dies günstig für den Kurs./mf/edh



Datum der Analyse: 29.11.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.