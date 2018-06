NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat das Kursziel für die Alphabet A-Aktie von 1200 auf 1250 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Brian Nowak rechnet kurzfristig zwar mit einer im Vergleich zu den Markterwartungen durchwachsenen Entwicklung des Internetkonzern, bleibt langfristig aber sehr positiv gestimmt. Das Werbegeschäft der Suchmaschinen-Tochter Google laufe weiterhin rund, schrieb der Experte in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Auch daher hob er seiner Gewinnerwartungen für 2020 an./mis/ck



Datum der Analyse: 28.06.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.