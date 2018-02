NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat die Alphabet A-Aktie auf "Overweight" mit einem Kursziel von 1200 US-Dollar belassen. Die führenden Tech-Unternehmen investierten mehr denn je, um ihren Vorsprung sowie das Wachstum der freien Mittelzuflüsse auszubauen, schrieb Analyst Brian Nowak in einer am Montag vorliegenden Studie. Allerdings müssten diese neuen Geschäftsbereiche ebenso wie die bisherigen Aktivitäten den Investoren verständlicher näher gebracht werden, um die Aktienbewertungen weiter anzutreiben./mis/ck



Datum der Analyse: 05.02.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.