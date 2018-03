ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Alstom auf "Buy" mit einem Kursziel von 43 Euro belassen. Die Zusammenlegung des Zuggeschäfts von Alstom und Siemens sei auf einem guten Weg, schrieb Analyst Guillermo Peigneux Lojo in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. In Kürze könnten beide Industriekonzerne hierzu eine Vereinbarung unterzeichnen. Auch von der Aktionärsversammlung bei Alstom erwarte er eine Zustimmung. Ende 2018 könne der Deal dann abgeschlossen werden./bek/gl



Datum der Analyse: 21.03.2018



