NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Amazon vor Quartalszahlen auf "Conviction Buy List" mit einem Kursziel von 1825 US-Dollar belassen. Er rechne mit einem starken Quartal, schrieb Analyst Heath Terry in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Von hohen IT-Investitionen der Unternehmen dürfte die Amazon-Tochter Amazon Web Services profitieren. Die fortdauernden Schließungen von Geschäften im stationären Einzelhandel trieben derweil den Umsatz im klassischen Online-Handel von Amazon an./bek/ck



Datum der Analyse: 19.04.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.