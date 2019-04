NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat American Express von "Equal-weight" auf "Overweight" hochgestuft und das Kursziel von 123 auf 140 US-Dollar angehoben. Das robuste Umsatzwachstum des Kreditkartenkonzerns erachte sie nun als nachhaltig, schrieb Analystin Betsy Graseck in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Ihre Schätzungen für den Gewinn je Aktie im Jahr 2020 hob sie um sechs Prozent an./ajx/ck



Veröffentlichung der Original-Studie: 25.04.2019 / 04:01 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



