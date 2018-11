NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat die Einstufung für Amgen anlässlich des Jahreskongresses der amerikanischen Hämatologie-Gesellschaft auf "Sector Perform" belassen. Die im Rahmen der Veranstaltung vorgelegten Studiendaten des Biotech-Konzerns zeigten zwar, dass beeindruckend viele Patienten auf eine Therapie mit dem Antikörper AMG420 angesprochen hätten, schrieb Analyst Kennen Mackay in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Gleichwohl sei dies ein kleiner Rückschritt im Vergleich zu früheren klinischen Versuchsreihen, die perfekte Ergebnisse geliefert hätten./la/edh



Datum der Analyse: 01.11.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.