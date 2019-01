NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat AB Inbev von "Hold" auf "Underperform" abgestuft und das Kursziel von 72 auf 54 Euro gesenkt. Analyst Edward Mundy sieht in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie bei globalen Brauereikonzernen durch steigenden Konkurrenzdruck sowohl Chancen als auch Risiken. Bei AB Inbev sieht der Experte angesichts unter Druck stehender Marktanteile eher Risiken. Die Wachstumserwartungen dürften entsprechend zurechtgerückt werden./ag/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 16.01.2019 / 00:06 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.01.2019 / 00:06 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.