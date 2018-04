NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Merrill Lynch hat AB Inbev von "Neutral" auf "Underperform" abgestuft und das Kursziel von 96 auf 71 Euro gesenkt. Angesichts eines voraussichtlich deutlich schwächeren Wachstums 2019 und auch danach sei mit weiteren Kursverlusten der Aktie des Bierbrauers zu rechnen, hieß es in einer am Donnerstag vorliegenden Studie des Instituts./bek/zb



Datum der Analyse: 26.04.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.