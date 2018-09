HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für AB Inbev von 114 auf 100 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Für den Brauereikonzern nehme der Gegenwind durch die Währungsabwertungen in Schwellenländern und die damit einhergehenden höheren Herstellungskosten zu, schrieb Analyst Javier Gonzalez Lastra in einer am Dienstag vorliegenden Studie./ajx/jha/



Datum der Analyse: 10.09.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.