NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat AB Inbev auf "Overweight" mit einem Kursziel von 110 Euro belassen. Branchendaten belegten für den Mai ein solides, prozentual zweistelliges Absatzwachstum der europäischen Brauereikonzerne in wichtigen europäischen Märkten, schrieb Analyst Richard Felton in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. AB Inbev habe in Großbritannien und Frankreich weitere Marktanteile gewonnen./gl/edh



Datum der Analyse: 14.06.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.