NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank Goldman Sachs hat das Kursziel für Apple mit Blick auf die Abhängigkeit des Unternehmens vom chinesischen Markt von 184 auf 178 US-Dollar gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Sollte China einen Bann für die Produkte von Apple aussprechen als Gegenmaßnahme für die Sanktionen der USA für Huawei, dann könne der Gewinn je Aktie von Apple um geschätzte 29 Prozent sinken, schrieb Analyst Rod Hall in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Wie wahrscheinlich ein solcher Schritt Chinas ist, wollte der Experte jedoch nicht erörtern, denn die ganze Angelegenheit sei "im Fluss"./bek/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 21.05.2019 / 09:43 / PDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



