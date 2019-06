NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Apple von 178 auf 171 US-Dollar gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Rod Hall begründete die Kurszielsenkung in einer am Dienstag vorliegenden Studie mit einem gesunkenen Bewertungsmaßstab beim marktbreiten S&P-500-Index. Von der laufenden Entwicklerkonferenz habe es unterdessen nur wenig Neuigkeiten mit Relevanz für Investoren gegeben. Der vorgestellte neue Mac Pro und der passende Monitor seien eher etwas für eine kleinere Gemeinde an Multimedia-Profis, sollten aber kaum große Wirkung auf die Konzernergebnisse haben./tav/tih



