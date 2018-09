NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat das Kursziel für Apple nach einer Umfrage unter iPhone-Nutzern von 240 auf 250 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Die Ergebnisse ließen auf ein gesundes Absatzvolumen und etwas höhere durchschnittliche Verkaufspreise schließen, schrieb Analyst Amit Daryanani in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Außerdem mache die Akzeptanz für die Apple Watch und kabellose AirPod-Kopfhörer einen starken Eindruck. Der Experte passte seine Gewinnschätzung je Aktie für 2019 leicht nach oben an./tih/ag



Datum der Analyse: 25.09.2018



