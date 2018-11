NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat das Kursziel für Apple nach Quartalszahlen von 250 auf 240 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Umsatz und Gewinn je Aktie (EPS) hätten dank besserer Erlöse mit den iPhones die Erwartungen im vierten Geschäftsquartal knapp übertroffen, schrieb Analyst Amit Daryanani in einer am Freitag vorliegenden Studie. Als Enttäuschung wertete der Experte aber Apples Ankündigung, künftig keine quartalsweisen Informationen mehr zu den Absatzzahlen für seine Geräte zu veröffentlichen. Dazu liege der Ausblick auf das Weihnachtsquartal unter den Erwartungen./gl/tih



Datum der Analyse: 02.11.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.