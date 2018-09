NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die amerikanische Investmentbank Needham hat das Kursziel für Apple nach der jährlichen Produktpräsentation von 220 auf 260 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Erstmals würden die teuren iPhone-Modelle zeitlich deutlich früher angeboten als die billigeren Alternativen - eine Strategie, die in der Filmindustrie zur Steigerung der Umsätze gängige Praxis sei, schrieb Analystin Laura Martin in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Expertin begrüßt zudem die von ihr auf 3,5 Jahre kalkulierte, hohe durchschnittliche Nutzungsdauer der iPhones. Altgeräte würden an jüngere Kunden weitergegeben, die so vom Apple-Virus infiziert würden und zudem profitable Zusatzdienste buchten./ag/bek



Datum der Analyse: 13.09.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.