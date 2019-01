ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Apple auf "Buy" mit einem Kursziel von 180 US-Dollar belassen. Auf der Innovationsmesse CES in Las Vegas habe hinsichtlich der Perspektiven für die Hardwarebranche ein nüchterner Tenor vorgeherrscht, schrieb Analyst Nicolas Gaudois in einer am Montag vorliegenden Studie. Bei Halbleiterkonzernen sowie Smartphone-Zulieferern bleibe er mit Blick auf die Einzelwerte wählerisch. Den iPhone-Konzern Apple zählt er dabei zu den von ihm bevorzugten Werten./tih/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 13.01.2019 / 21:18 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.01.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT



