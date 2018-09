NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Bernstein Research hat Apple nach der Vorstellung neuer iPhone-Modelle auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 200 US-Dollar belassen. Analyst Toni Sacconaghi hob vor allem die höheren Preise und damit auch Apples Preissetzungsmacht hervor. Die Preise lägen im Rahmen seiner Erwartung und auch darüber, schrieb er in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Während dies aber zwar positiv von Investoren gesehen werden könne, sorge er sich zunehmend über mögliche Auswirkungen auf den Absatz. Denn sollte der deshalb sinken, werde dies die Investoren dann wiederum verschrecken./bek/ck



Datum der Analyse: 13.09.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.