NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Apple-Aktie auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 200 US-Dollar belassen. Da der iPhone-Hersteller großen Wert auf die Privatsphäre seiner Kunden lege, hätten die Anleger dessen Bemühungen in den vergangenen Jahren, im Werbegeschäft Fuß zu fassen, wenig Beachtung geschenkt, schrieb Analyst Toni Sacconaghi in einer am Montag vorliegenden Studie. Er traut es dem Konzern indes zu, binnen drei Jahren Milliardenumsätze in diesem Bereich zu erwirtschaften./gl/he



Datum der Analyse: 22.10.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.