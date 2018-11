NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Apple nach Zahlen von 225 auf 210 US-Dollar gesenkt und die Einstufung auf "Market-Perform" belassen. Weil Apple künftig keine Absatzzahlen mehr für seine Geräte veröffentlichen will, sorgt sich Analyst Toni Sacconaghi in einer am Freitag vorliegenden Studie darum, ob der Markt im kommenden Jahr überhaupt etwas über einen von ihm erwarteten Rückgang bei den iPhone-Absätzen erfahren wird. Bedenklich sei auch der Ausblick auf das laufende Weihnachtsquartal, das üblicherweise ein guter Indikator für das gesamte Geschäftjahr sei./tih/gl



Datum der Analyse: 02.11.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.