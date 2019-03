NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Apple angesichts einer drohenden Niederlage in einem Patentstreit mit Qualcomm auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 160 US-Dollar belassen. Der rechtliche Streit dürfte jedoch auf Betreiben von Apple weitergehen, schrieb Analyst Stacy Rasgon in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Vermutlich werde sich keine der beiden Parteien in dem Verfahren auf eine gütliche Beilegung einlassen. Der Streit sei nur einer von vielen, in die der iPhone-Hersteller verwickelt sei./bek/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 27.03.2019 / 01:02 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.03.2019 / 01:02 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.