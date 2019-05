NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Apple nach Zahlen zum zweiten Geschäftsquartal auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 190 US-Dollar belassen. Die vergangenen drei Monate seien gut für den iPhone-Hersteller verlaufen, schrieb Analyst Toni Sacconaghi in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Umsätze seien nicht ganz so deutlich wie erwartet zurückgegangen und das Ergebnis je Aktie habe etwas über der Konsensschätzung gelegen und seiner eigenen entsprochen. Trotz Preissenkungen hätten die Bruttomargen im abgelaufenen Quartal den Erwartungen entsprochen. Das Chance/Risiko-Verhältnis sei inzwischen aber ausgeglichen./ck/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 01.05.2019 / 05:24 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.05.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.