NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Apple nach einem Gerichtsurteil im Patentstreit mit Qualcomm auf "Overweight" belassen. Trotz des Verkaufsverbots älterer iPhone-Modelle in Deutschland dürften die Auswirkungen für Apple minimal sein, da Deutschland nur für drei Prozent des globalen Absatzes stehe, schrieb Analyst Samik Chatterjee in einer am Freitag vorliegenden Studie. Zudem sehe der Elektronikkonzern lediglich den Verkauf von Geräten in seinen 15 deutschen Filialen vom Verbot betroffen. Er verwies aber darauf, dass Qualcomm von einer Gültigkeit des Verkaufsverbots bei allen Einzelhändlern in Deutschland ausgehe./gl/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 20.12.2018 / 21:43 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.12.2018 / 21:44 / EST





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.