NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat das Kursziel für Apple vor Zahlen von 205 auf 200 US-Dollar gesenkt, die Einstufung aber auf "Overweight" belassen. Analystin Kathryn Huberty reduzierte in einer am Donnerstag vorliegenden Studie ihre Schätzungen, auch wegen einer womöglich spätzyklischen schwächeren Nachfrage nach dem iPhone X. Mit dem vierten Quartal dürften die Kalifornier aber die Erwartungen übertroffen haben. Dass Apple die Unternehmensziele nach unten revidieren könnte, hält Huberty im Gegensatz zur Auffassung am Markt für unwahrscheinlich./ajx/ck



Datum der Analyse: 25.01.2018



