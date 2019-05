NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Morgan Stanley hat das Kursziel für Apple nach Zahlen von 234 auf 240 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der Ausblick auf das laufende Quartal sei besser als erwartet ausgefallen und die Kommentare des Managements zum iPhone seien ebenfalls optimistischer als von Investoren erwartet gewesen, schrieb Analystin Kathryn Huberty in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. In der zweiten Jahreshälfte erwartet sie zudem eine erneute Beschleunigung des Service-Geschäfts, zu dem unter anderem der Streaming-Dienst Apple Music sowie die Erlöse aus dem App Store und dem Speicherdienst iCloud gehören./ck



Veröffentlichung der Original-Studie: 01.05.2019 / 14:08 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.