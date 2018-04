NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für ArcelorMittal vor Quartalszahlen von 37 auf 38 Euro angehoben und die Aktien auf der "Conviction Buy List" belassen. Der Stahlhersteller sei stark auf dem US-Markt engagiert und dürfte eben davon profitiert haben, schrieb Analyst Eugene King in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Auch dürfte der Ausblick auf das zweite Quartal gut ausfallen./bek/ag



Datum der Analyse: 18.04.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.