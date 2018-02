FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Commerzbank hat die Einstufung für ArcelorMittal nach Vorschlägen des US-Handelsministeriums für Einfuhrzölle auf Stahl auf "Buy" mit einem Kursziel von 33 Euro belassen. Die Empfehlungen seien umfassender und schärfer als erwartet, schrieb Analyst Ingo-Martin Schachel in einer am Montag vorliegenden Studie. Für die Hersteller in den USA, zu denen auch ArcelorMittal gehöre, seien die Maßnahmen daher klar positiv, für die in Europa produzierenden Unternehmen hingegen eine Belastung./bek/gl



Datum der Analyse: 19.02.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.