NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für ArcelorMittal von 29,50 auf 37 Euro angehoben und die Aktien auf der "Conviction Buy List" belassen. Analyst Kevin Hellegard bewertet die Aussichten der europäischen Stahlunternehmen im Jahr 2018 weiterhin positiv, wie er in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie schrieb. ArcelorMittal sei wegen seiner regionalen Schwerpunkte und diverser spezifischer Kurstreiber der beste Weg, um davon zu profitieren. Außerdem sei die Aktie nicht teuer./tih/zb



Datum der Analyse: 24.01.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.