NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Aroundtown aus Bewertungsgründen von der "Conviction Buy List" gestrichen, aber das Kursziel von 7,90 auf 8,20 Euro angehoben. Die neue Anlagebewertung lautet nun "Buy". Die Aktie des Immobilienunternehmens habe sich seit ihrer Aufnahme in die Liste der bevorzugten Werte im August 2016 weit überdurchschnittlich entwickelt, schrieb Analyst Julian Livingston-Booth in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das etwas höhere Kursziel begründete er mit positiven Auswirkungen von Immobilienverkäufen./ck/tih



Datum der Analyse: 04.07.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.