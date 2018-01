NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Aroundtown Property nach einem Treffen mit dem Vorstand Andrew Wallis auf "Buy" mit einem Kursziel von 7 Euro belassen. Die Dynamik auf dem Immobilienmarkt bleibe hoch, schrieb Analyst Thomas Rothäusler in einer am Montag vorliegenden Studie. Der Manager habe die Vernetzung für neue Deals als zentrale Stärke herausgestellt, die der Gesellschaft Transaktionen auch außerhalb des gewöhnlichen Immobilienmarktes ermögliche./bek/ajx



Datum der Analyse: 29.01.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.