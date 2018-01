ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Aroundtown Property auf "Buy" mit einem Kursziel von 7 Euro belassen. Das Jahr 2017 habe für die globale Immobilienbranche mit zahlreichen Zukäufen und angekündigten Restrukturierungen ereignisreich geendet, schrieb Analystin Kim Wright in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. In Europa bleibt es dabei, dass sie Ado Properties und Aroundtown zu den Favoriten zählt./tih/gl



Datum der Analyse: 03.01.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.