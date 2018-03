FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat Generali nach der Telefonkonferenz zu den vorgelegten Quartalszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 16,10 Euro belassen. Der Fokus habe auf den Barmitteln des Versicherers und Veräußerungsmöglichkeiten gelegen, schrieb Analyst Hadley Cohen in einer am Freitag vorliegenden Studie. Das Management wolle zum Investorentag am 21. November dann mitteilen, wie es die Mittel zu verwenden gedenke./ck/ag



Datum der Analyse: 16.03.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.