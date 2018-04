LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank Citigroup hat Generali von "Sell" auf "Neutral" hochgestuft und das Kursziel von 13,80 auf 15,90 Euro angehoben. Nach dem guten Jahresstart für die Branche sei es angesichts neuer Risiken Zeit für eine Neubewertung, schrieb Analyst James Shuck in einer am Dienstag vorliegenden Studie zu europäischen Versicherern. Der Experte schätzt den Sektor mit nur noch drei Kaufempfehlungen nun zurückhaltender ein. Den Italienern traut er aber zu, dass sie mit den Barmittelzielen an ihrem Kapitalmarkttag überzeugen können. Für das Dividendenwachstum bleibt er aber skeptisch./ag/bek



Datum der Analyse: 24.04.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.