NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Generali auf "Overweight" mit einem Kursziel von 19,80 Euro belassen. Der Versicherungskonzern habe erfolgreich restrukturiert, schrieb Analyst Ashik Musaddi in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Bilanz und freie Mittel seien nun auf einem Niveau, das stärkeres und nachhaltigeres Dividendenwachstum erlaube /mf/ck



Datum der Analyse: 03.09.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.