ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Astrazeneca auf "Neutral" mit einem Kursziel von 5900 Pence belassen. Das Lizenzabkommen mit Daiichi Sankyo erscheine sinnvoll, denn der Krebsmittelkandidat DS8201 passe gut ins Portfolio der Briten, schrieb Analyst Michael Leuchten in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Kapitalerhöhung zur Finanzierung komme sie aber teuer zu stehen./ag/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 29.03.2019 / 09:01 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.03.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT



